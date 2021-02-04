Rize'de öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Pala'nın katil zanlısının yargılanmasına başlandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 15 Nisan 2020 tarihinde çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar SEGBİS sistemi ile katıldı.

Duruşmada, Gamze Pala'nın annesi Tülay Pala, ailesinin avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu, tanık yoklamasının ardından iddianame okundu.

Gamze Pala'nın avukatı, sanığın olay öncesinde kömür boşaltma bahanesi ile öğretmenevine gittiğini ifade etti. Pala, sanığın kendi motosikleti olay yerinde olmasına rağmen kullanmadığını, öğretmenevine girerek olayı planladığını anlattı.

Tanıklar ise ifadelerinde olayla ilgili yaşanan süreci anlatırken, kömür boşaltma işlemi için sanığında kendileri ile birlikte olay yerine geldiğini ama kömür boşaltma işlemine katılmadığını aktardı.

Sanık Savaş Dalançıkar savunmasında "Olay tarihinden önce beni yöneten varlıklar sürekli rüyama giriyordu. Bu sebeple psikiyatrik tedaviler gördüm." dedi.

Dalançıkar olayı tasarlayarak planlamadığını savunarak, tanıklarla birlikte kömür boşaltmak için öğretmenevine geldiğinde kendisinin başka yerlere gidip gezdiğini savundu.

Sanık müdafi avukatı Ali Sürmen, sanığın psikolojik sorunlarının olduğunu, kendisini yöneten bazı varlıklardan bahsettiğini vurgulayarak, bu konuda araştırma yapılması için süre istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi, sanığın akıl sağlığının belirlenmesi için rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı