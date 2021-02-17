Rize'de okullar tatil mi? Rize'de bugün yüz yüze eğitim var mı?
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Rize'de okullar tatil mi? Rize'de bugün yüz yüze eğitim var mı?

17.02.2021 08:48 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:23
Rize'de okullar tatil mi? Rize'de bugün yüz yüze eğitim var mı?

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Açıklamalar sonrası Rize'de okullar tatil mi? Rize'de bugün yüz yüze eğitim var mı, gibi konular merak edildi. Peki, Rize'de okullar tatil mi?

Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmadığını merak etti Rize'de da aynı konu merak edilirken Rize'de okullar tatil mi? Rize'de bugün yüz yüze eğitim var mı, konuları araştırıldı.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitime pek çok kentte ara verildi.

Bursa'da 3, Bursa'da 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Bursa'nın 26, Bursa'in 12, Bursa'nın ise 5 ilçesinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun ve Afşin ilçeleriyle, Malatya'nın Darende ilçesinde de kar nedeniyle okullar bugün kapalı olacak.

Okulların yalnızca bugün kapalı olacağı iller ise; Gümüşhane, Rize, Yozgat'ta, Denizli, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Aksaray. Bursa, Erzincan, Yalova, Karabük, Giresun, Düzce, Tokat, Trabzon.

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