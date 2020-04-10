Rize'de öğretmenler, siperlik maske üretiyor RİZE'de, Bahçeşehir Koleji'nde İnovasyon Kulübü öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor.

RİZE'de, Bahçeşehir Koleji'nde İnovasyon Kulübü öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanları için siperlik maske üretiyor. Üretilen ilk ekipmanlar, yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlıkçılara ulaştırıldı.

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüsü İnovasyon Kulübü'nde öğretmenler, koronavirüs salgınına karşı sağlıkçılar için siperlik maske üretimine başladı. 3D yazıcılar kullanılarak üretilen siperlik maskeler, Rize'deki sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

Bahçeşehir Koleji Rize Kampüs Kurucusu Aziz Sonkaya, sağlık çalışanları için yüz siperlik maske ürettiklerini belirterek "Ekip olarak 24 saat üretime devam ettik. İlk parti ürünleri yoğun bakımda çalışan sağlıkçılar için tamamladık ve teslim ettik. İkinci parti ürünler için de Maker İnovasyon Kulübü öncülüğünde yine 24 saat üretime devam edeceğiz" dedi.

İnovasyon kulübü öğretmeni Aylin Demirhan da eğitimin bilgiyi toplum yararına dönüştürme prensibini ilke edindiklerini belirtti.

Kaynak: DHA