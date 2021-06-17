Rize'de mobil aşı ekipleri sanayi sitesi çalışanlarını aşılıyor

Rize Sanayi Sitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına başlandı.

Rize Sanayi Sitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşısı uygulamasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Mobil sağlık ekipleri, sanayi bölgesinde oluşturulan aşı alanında, işçileri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Asuman Okur, gazetecilere, esnafa 6'şarlı gruplar halinde aşıları yaptıklarını ifade etti.

Okur, "Yarın da aşılarımız devam edecek şekilde planlamamızı yaptık. Gerek randevulu gerek randevusuz herkesi aşılanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal