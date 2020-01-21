Rize'de MOBESE'ye yansıyan trafik kazaları

21.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:06

Rize'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.



Rize Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yıl içinde çeşitli tarihlerde meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla kamuoyuyla paylaştı.



Görüntülerde, Liman Kavşağı'nda karşı yönden hızla gelen bir otomobilin duramayarak başka bir otomobile çarpıp savrulduğu görülüyor. Rize Valiliği önünde duble yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptığı an da kayıtlarda yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca, İyidere ilçesi Hazer Mahallesi'nde başını montuyla kapatarak yola inip yürümeye çalışan bir kişiye otomobilin çarpması, İyidere ilçe merkezi Karadeniz sahil yolunda hızla ilerleyen bir otomobilin kontrolünü kaybederek karşı yola geçmesi, Atatürk Caddesi Bankalar Kavşağı'nda yaya kaldırımında yürümeye çalışan iki yaşlı kişiye bir motosikletin duramayarak çarpması da bulunuyor.

Menderes Bulvarı ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde hızla ilerleyen bir otomobilin önündeki otomobile çarparak yoldan çıkıp caddeye geçmesi görüntülerde yer alırken aynı noktada bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarında bekleyen yayanın son anda kaçarak kurtulduğu görüntülere yansıyor.

Eski orta cami kavşağında ise dönüş yapan bir otomobile motosikletin hızla çarpması MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Yetkililer, kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirterek, sürücü ve yayaları daha dikkatli ve duyarlı davranmaya davet etti. Kural ihlali yapan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA