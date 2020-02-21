21.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:48

Rize'de, 'Misafiriniz Var' projesi ile öğrenci ailelerine ziyaret

RİZE'de, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan 'Misafiriniz Var' projesi ile aralarında vali, milli eğitim müdürü ve okul yöneticilerinin de yer aldığı heyet, öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ediyor. Heyet, aile ile sohbet ediyor, çocuklarla oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

Rize'de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Misafiriniz Var? projesi ile vali, milli eğitim müdürü ve okul yöneticilerinin de yer aldığı heyet, öğrenci velilerini evlerinde ziyaret ediyor. Proje kapsamında Rize Valisi Kemal Çeber ve Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile okul yöneticileri 6 çocuklu Karal ailesini ziyaret etti. Aile üyeleri ile sohbet eden heyet, çocuklarla oyunlar oynadı.

Rize'de her öğrencinin evinde ziyaret edileceğini açıklayan Vali Kemal Çeber, 'Rize genelinde 1078 öğrenci hanesinde değişik gruplar olarak ziyaretler yapıyoruz. Bizde ziyaret ettiğimiz evde oyunlar oynadık, sohbetler ettik. Bu vesileyle ziyaret ettiğimiz öğrencilerimizin hem sosyal anlamda profili görüyoruz, öğrencilerimizin nasıl ortamlarda olduğunu görüyoruz. Okul, veli, idareci, öğretmen ilişkilerini daha çok sıkılaştırmaya çalışıyoruz ki zaten Rize de genelde çalışma prensibimiz de buö dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da öBir farkındalık oluşturmak amacıyla dönem sonuna kadar devam edecek proje ile 3 bin civarında bir aileye ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'VALİNİN EVİMİZE GELMESİ ÇOK GÜZEL'

Vali ve heyetin ziyaretinden mutlu olduklarını söyleyen Hızır Karal, "Güzel bir ziyaret oldu. Valinin böyle eve gelmesi, sohbet etmesi, çocuklarla oyun oynaması gerçekten çok güzelö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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