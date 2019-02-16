Rize'de MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Rize'de, MHP belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İhsan Alkan, yerel seçimlerde aday çıkardıkları belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

Merkez ilçede aday çıkarmadıklarını hatırlatan Alkan, "16 belediyede yarışa hazırız. Güneysu'da da aday göstermeyeceğiz." dedi.

Alkan, Rize'de MHP'nin adayları olmadığı, adaylarının çekildiği yönünde söylemler bulunduğunu anlatarak, "Bize sadece Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 'Aday çıkartmayın' diyebilir. Biz sadece Güneysu adayımızı geri çektik. Rize'de Cumhur İttifakı vardır." dedi.

Herkesin gönül rahatlığıyla MHP'ye oy verebileceğini vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Kazandığımız belediyelerde bundan önceki hizmetlerin en az iki katını yapmaya çalışacağız. Çünkü bizim ilk belediyelerimiz olacak. Biz Rize'de bütün siyasi partililere gönül verenlerden oy istiyoruz. 'Oylarınızı MHP'ye verin' diyoruz. 'Vermeyeceğim' diyenlere, 'O zaman AK Parti'ye verin' diyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'na uygun hareket etmektir. Sadece iki ilçede adayımız yoktur. Diğer adaylarımız çalışmalarının başındadır. Sırt sırta yarıştığımız yerler var. MHP burada alternatif bir parti. MHP 16 ilçede niye adaylarını çeksin? Burada bir çekilme olacaksa bütün siyasi partiler adaylarını çeksin. MHP adaylarına destek olsunlar. Biz bunun için yarış ediyoruz. Bizim sadece birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

Kaynak: AA