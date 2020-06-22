Rize'de meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Portakallık mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Portakallık mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin yönüne gitmekte olan Süleyman Düzgün (60) yönetimindeki 61 KJ 786 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek Yusuf Sinan Akbulut yönetimindeki 06 DG 7238 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Süleyman Düzgün ile oğlu Adem Düzgün (14) hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü Yusuf Sinan Akbulut ise ağır yaralandı. Yusuf Sinan Akbulut olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Akbulut'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. - RİZE

Kaynak: İHA