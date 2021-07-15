Rize'de Meydana Gelen Aşırı Yağışlar Hakkında-6

BASIN DUYURUSU(15. 07. 2021)(Saat 17. 00 itibarıyla)Rize il genelinde, 13 Temmuz tarihinde başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

BASIN DUYURUSU

(15. 07. 2021)

(Saat 17. 00 itibarıyla)

Rize il genelinde, 13 Temmuz tarihinde başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

Rize ili sınırları içinde yağışlar aralıklı olarak devam etmekte olup, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma grupları AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir.

Bölgede, 89'u AFAD personeli olmak üzere Jandarma, JAK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, itfaiye, DSİ ve İDAK kurumlarından toplam 297 personel görev yapmaktadır. Bölgedeki çalışmalar 49 araç, 1 gemi ve 2 helikopter sürdürülmektedir.

Arama Kurtarma Çalışmaları Yürütülen çalışmalar sonucunda Merkez Muradiye beldesinde 2, Gu¨neysu ilçesinde 1, Güneysu'ya bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Muradiye beldesinde 1, Gu¨neysu Tepebaşı köyu¨nde 1 vatandaşımızı arama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.

Halihazırda yu¨ru¨tu¨lmekte olan arama kurtarma çalışmalarına destek olmak u¨zere Kahramanmaraş, Van, Kayseri ve Diyarbakır İl AFAD Mu¨du¨rlu¨klerinden sel bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmektedir. Ayrıca Trabzon, Giresun ve Samsun illeri AFAD ve Jandarma kaynaklarından, canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirilmiştir.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gu¨venlik Komutanlığından toplam 2 helikopter görevlendirilmiştir. Sahil Gu¨venlik Komutanlığı 30 gemi personeli ile 1 sahil gu¨venlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkiinde arama çalışmalarına devam etmektedir.

AFAD'a bağlı İl Mu¨du¨rlu¨klerinden 29, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨nden 10 olmak u¨zere toplam 39 dalgıç görevlendirilmiştir.

Zarar Tespit Çalışmaları İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 8 personel, 4 ekip halinde zarar tespit çalışmaları yürütmektedir.

Hasar Tespit Çalışmaları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 16 personel, Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 4 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır.

Ulaşım Alt Yapı Çalışmaları 72 köy yolu kapalı olup; İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu İlçesine görevlendirilmiştir.

Karayolları ağında kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir.

Halihazırda yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla çevre illerden 7 ekskavatör ve 5 yükleyici araç bölgeye sevk edilmiştir.

Enerji Çalışmaları İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24. 000 aboneye enerji verilememiştir. Arızaların giderilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Çayeli Büyükköy Beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık Köyü'nden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir.

Barınma Çalışmaları Güneysu Merkez Mahallesinden tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirilmiştir.

Beslenme Çalışmaları Güneysu Belediyesi, Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi, Madenli Beldesi ve Muradiye Beldesi'nde Kızılay tarafından ikram dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Haberleşme Çalışmaları Haberleşme kesintisi olan bir bölge bulunmamakta olup; Muradiye beldesine mobil baz sistemi yerleştirilmiştir.

Gelişmeler 7/24 takip edilmektedir

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Kaynak: Habermetre