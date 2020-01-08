Rize'de metruk binada yangın çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Rize'de metruk binada yangın çıktı - Haberler

Rize'de metruk binada yangın çıktı

RİZE (İHA) –Rize'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

08.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:59
Rize'de metruk binada yangın çıktı

(İHA) –Rize'de metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Camiönü Mahallesi'nde 3 katlı metruk binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı sardı. Alevleri gören çevre sakinleri hemen Rize Belediyesi itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevre binalara sıçraması engellendi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler