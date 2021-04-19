Rize'de meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
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Rize'de meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Rize'de meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç duyan ailelerin evlerini onararak ramazan için gıda yardımında bulundu.

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç duyan ailelerin evlerini onararak ramazan için gıda yardımında bulundu.

Okul Müdürü Vedat Mazgal, yaptığı açıklamada, projeyle birlikte meslek liselerinin ihtiyaç sahibi ailelerle gönül köprüsü kurduğunu söyledi.

Projenin başarıyla ilerlediğini ifade eden Mazgal, "Proje kapsamında okulumuz üzerine düşeni yapıyor." dedi.

Mazgal, ilk olarak ihtiyaç sahibi olan aileler mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonra ailelere ziyaretler yapılarak ihtiyaçların listeleniyor. Öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan ekipler belirlediğimiz ailelerin evlerinin bakım, onarım ve tadilatlarını yaparken, öğretmen, öğrenci ve okul aile birliğinden oluşan bir başka ekip de başlatmış oldukları kampanya ile ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi olan 30 aileye gıda ve maddi yardımlarda bulundu. Kalplere dokunmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimizde hem biz mutlu oluyoruz hem karşı tarafı mutlu ediyoruz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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