Rize'de merketlerde müşteriye "maske takma" tavsiyesi Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik marketlerde müşterilere cerrahi maske verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik marketlerde müşterilere cerrahi maske verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin toplanarak koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm market, alışveriş merkezleri ve bankalarda çalışan personelin zorunlu olarak tüm hijyenik şartlar dikkate alınmak suretiyle, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı cerrahi maske takmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Kurulun ayrıca, Kovid-19 salgınının önlenmesi adına işletmelerce Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı cerrahi maskelerin imkanlar ölçüsünde temin edilerek, müşterilere de verilmesinin ve işletmede bulunduğu sürece takılmasının tavsiye edilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA