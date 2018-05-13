Rize'de Mayıs Ayının Ortasında Kar Sürprizi
Rize'de gece yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı, sabah uyanan vatandaş beyaz bir örtüyle karşılaştı.
Rize'de dün akşamdan beri etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Başta Çamlıhemşin ilçesi yüksek zirveleri Mayıs ayının ortasında beyaz örtüyle kaplandı.
GECEKİ YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI
Son günlerde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı ve yağmur yağışının gerçekleştiği Rize'de vatandaşlar bugün sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaştı.