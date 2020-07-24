Rize'de maske takmayan 570 kişiye para cezası verildi Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske kuralına uymayan 570 kişiye 513 bin lira ceza uygulandı.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske kuralına uymayan 570 kişiye 513 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, maske takmanın zorunlu olduğu kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı ifade edilen açıklamada, 22 Haziran'dan bu yana maske kuralına uymayan 570 kişiye toplam 513 bin lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA