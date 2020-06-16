Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza Rize'de maske takmayan 135 kişiye cezaRİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı.

Rize'de maske takmayan 135 kişiye ceza

RİZE'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından, son 1 ayda kurallara uymayan 135 kişiye para cezası uygulandı.

Rize'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Mayıs'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman drone ile gerçekleştirdi denetlemelerde vatandaşlar uyarıldı. Uyarılara uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Yasağın sürdüğü Rize'de, maskesiz sokağa çıkan ve uyarılara uymayan 135 kişiye güvenlik güçleri tarafından cezai işlem uygulandı. Hava sıcaklıkların artması ile Rizeli vatandaşlar, maskesini çenesinin altında, cebinde veya kollarına takmaya başladığı gözlendi. Ekipler, denetimlerini sürdürürken, maskenin sağlık otoriterince açıklandığı şekilde takılması hususunda uyarılarda bulunuyor.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Virüsün en çok sosyal mesafeyi korumayanlar tarafından bulaştığını dile getiren Selviye Demirel, "Bu ülkeye koronayı sosyal mesafeye uymayanlar getirdi. Kızlar ve uşaklarda gezmek tozmak bitmiyor. Sokak ortalarında öpüşmek sarılmak bitmiyor. Allah'ım onlardan sebep böyle bir bela verdi başımıza. Bu olaya devletimiz el koysun ortalıkta korona filan kalmaz" dedi.

'SICAKTAN BUNALDIM'

Maskesini ağzına takmak yerine cebinde taşıyan Fuat Güçlü, "Yasak geldi iyi oldu. Maskem elimde idi. Güneşli havada insanı çok bunaltıyor. Ama elimden geldikçe dikkatli olmaya çalışıyorum. Bunaldığım sıralar hava almak adına çıkarıyorum sonra yeniden takıyorum. Maskeyi takmak lazım" diye konuştu.

'ÇOK DOĞRU BİR KARAR?

Kararı yerinde bulan kent sakini Miraç Çap da "Çok yerinde bir karar. Salgının henüz bitmemiş olması ve riskin hala devam ettiğini unutmamalıyız. Kendimi korumalıyız. Öyle bir dönemdeyiz ki hala virüsten kurtulmadık. Çay tarımı dolaysıyla kentin nüfusu artmışken dikkatli olmalıyız" ifadelerinde bulundu.

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Vatandaş Röp.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE-Doğancan İLEK/ RİZE (DHA)

Kaynak: DHA