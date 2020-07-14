RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor.
14.07.2020 04:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 04:47
RİZE'DE MAHSUR KALANLAR KURTARILIYOR Rize'nin Çayeli ilçesinde selde mahsur kalanlar AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıyor. Vatandaşlar ilçede güvenli yerlere yerleştiriliyor. Heyelan riski taşıyan yerleşim yerleri tahliye ediliyor.
Kaynak: DHA
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