Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası
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Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

08.10.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 17:51
Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye idari para cezası kesildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı yetkililerce yapılan denetimlerde, Çamlıhemşin'de 9 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Denetim sırasında şahısların kumar malzemelerini imha etmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 9 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler için süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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