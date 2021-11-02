İYİDERE, RİZE (AA) - Rize'de küçük boyda avlanan 8,3 ton balığa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile emniyet ekiplerince nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ortaklaşa yapılan denetimde 40 araçta yapılan aramada avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 5 ton hamsi, 3.3 ton istavrit olmak üzere toplamda 8,3 ton balık ele geçirildi.

Balıklara el konulurken, uygulamalarda boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 3 kişiye 16 bin 365 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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