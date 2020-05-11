Rize'de kuaförler, önlemlerle hizmete başladı
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Rize'de kuaförler, önlemlerle hizmete başladı

Rize'de kuaförler, önlemlerle hizmete başladı
11.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:58

RİZE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 51 gün sonra aldıkları önlemler kapsamında işletmelerini açıp, hizmete başladı.

RİZE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 51 gün sonra aldıkları önlemler kapsamında işletmelerini açıp, hizmete başladı.

Rize merkezde hizmet veren kuaför ve berber dükkanları sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Kuaförlerde doluluk göze çarparken, koronavirüsle mücadele kapsamında berberlerde bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü. 10 günlük randevularını aldıklarını belirten berber esnafı, yoğun bir tempoda, alacakları önlemlerle çalışacaklarını söyledi.

'2 AYDIR SAÇ TIRAŞI OLAMADIM'Sabahın erken saatlerinde kuaföre koşan yaklaşık 2 aydır saç tıraşı olmadığını belirten Mücait Yasin Azder, "Uzun zamandır bu günü bekliyorduk. Açıklama yapılınca hemen berberimi arayıp randevu aldım. Bugün de tıraş olmaya sabahın erken saatinde geldim. Gerekli önlemlerimizi almadan içeri almadılar. Biz de gerekli önlemleri alarak tıraşımız olacağız" dedi.'MÜŞTERİLERİMİZİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ BAYA DEĞİŞTİ'21 Mart'tan bu yana Rize'deki iş yerlerinin kapalı olduğunu ifade eden kuaför Yunus Emre Güner, "Bu süreçte dükkanlarımız kapattık evde kaldık. Müşterilerimiz aradı ısrar etti ama biz ise bugünü bekledik. Çok şükür dükkanlarımızı açtık. Randevularımızı aldık. İnşallah bu işin üstesinde geleceğiz. Sabah yoğunluk oldu. İnsanların dış görünüşü baya değişmişti. Bu sabah başladık. 10-15 gün içinde müşterilerimizin saç sakal tıraşlarını yapacağız" diye konuştu

- Kalender

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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