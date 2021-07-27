Rize Valisi Kemal Çeber, vatandaşların aşırı yağışa karşı tedbirli olmasını istedi Açıklaması

Rize Valisi Kemal Çeber, vatandaşları aşırı yağış sonrasında oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı uyardı.

Rize Valisi Kemal Çeber, vatandaşları aşırı yağış sonrasında oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkili olması beklenen yağış dolayısıyla AFAD Acil Yönetim Merkezinde, Vali Çeber başkanlığında "kriz masası" kuruldu.

Vali Kemal Çeber de 13.00'ten sonra Rize genelinde yağışların etkili olacağını ve metrekareye 100 metreküpün üzerinde yağış düşebileceğini belirtti.

Yağışların 21.00'den sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine işaret eden Çeber, "Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı tedbirli olmalarıdır. Özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerdelerse güvenli bölgelere geçmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıyla birlikte gerekli önlemleri aldıklarına dikkati çeken Çeber, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşırı yağışlardan dolayı oluşması muhtemel olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edebilmek adına Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kriz masasını oluşturduk. Şu an itibarıyla ilimizin bilhassa doğu bölgesi yoğun yağmur almasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bizler tüm kurumlarımızla anbean gelişmeleri takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak adına tüm tedbirleri almış durumdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı