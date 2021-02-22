Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza verildi
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Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza verildi

22.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:50
Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza verildi

Rize'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza uygulandı.

Rize'de geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 172 kişiye 378 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen ekipler ve kolluk kuvvetlerinin Kovid-19 denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 15-21 Şubat'ta da denetimlerin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Salgın kurallarına uymayan 5 işletmeye 15 bin 750, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 43 kişiye 39 bin 300, karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 123 kişiye de 320 bin 400 lira olmak üzere toplamda 172 kişiye 378 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında il genelinde Kovid-19 salgını sürecinde denetimler aynı hassasiyetle devam edecek olup özellikle okulların açılması planlanan bu dönemde herkesin kurallara çok daha sıkı uyması gerekmektedir."

Açıklamada, ev oturmaları, misafirlikler, cenazelerin ana salgın noktaları olduğu göz önünde bulundurularak, salgının yayılma hızını en aza indirebilmek adına aynı zamanda yasak olduğu da bilinerek bu tür sosyal temaslardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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