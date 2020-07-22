Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 işletmeye ceza Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 17 işletmeye ceza kesildiği bildirildi.

Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 17 işletmeye ceza kesildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik himayesinde oluşturulan komisyonca 29 işletmenin denetlendiği, 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, Kovid-19 ile mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe konularında farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA