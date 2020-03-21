Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, fırın ve toplu tüketim yerleri denetlendi
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Rize, Kültür Sanat

Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, fırın ve toplu tüketim yerleri denetlendi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market, fırın ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

21.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:26
Rize'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, fırın ve toplu tüketim yerleri denetlendi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market, fırın ve toplu tüketim yerleri denetlendi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla marketler, fırınlar ve toplu tüketim yerlerine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar kasamında il genelinde faaliyet gösteren marketlerde açıkta satılan her türlü gıda maddesinin uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretilmesi, depolanması, pazarlanması, halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü hammadde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan iş yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi ile ilgili denetim gerçekleştirdiği vurgulandı.

İş yerlerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gıda işletmelerine yönelik hazırlanan talimat ve broşürler ile birlikte bu kapsamda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Aynı titizlik ve hassasiyetle denetimlerimiz devam edecek, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

Vatandaşlarımız uygunsuzluktan şüphelendikleri işletme ve ürünlerle ilgili ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattı'na yapabilirler."

Kaynak: AA

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Manşet

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