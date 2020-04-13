Rize'de Kovid-19 tedbirleri Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Belediyesi'nden yapılan açıklamada, koranaivirüs (Kovid 19 ) ile mücadele kapsamında Belediye Başkanı Rahmi Metin'in talimatlarıyla belediyenin temizlik işleri bünyesine Mikronsis dezenfektan aracı kazandırıldığı belirtildi.

Rize'de koronavirüs salgınına karşı verilen mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize Belediyesi dezenfektan çalışmalarına daha köklü bir sistemle devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan Mikronsis aracıyla püskürme sistemiyle Kovid-19 virüsüyle daha etkili bir mücadele sağlanıyor. Mikronsis çalışması çevrede bulunan araç, kent mobilyaları, şehir üniteleri ve benzeri bir çok alanda yüzeye yapışma suretiyle etkin ve başarılı işlev görüyor.

7 pervane sistemi bulunan araç mikron nozul ve pervaneler aracılığıyla dezenfektan karışımını 30 metre mesafeli bir alana püskürtüyor. Mikronsis ekipmanıyla sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren Rize Belediyesi, cadde sokaklar, park bahçeler, açık alanlar, meyve ve sebze hali bölgesi gibi bir çok alanda dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

Kaynak: AA