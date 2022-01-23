Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü - Haberler
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Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü

Rize'de Kovid-19 tedavisi sırasında bebeği sezaryenle alınan kadın öldü
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

RİZE (AA) - Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanan 27 yaşındaki Neriman Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

8 aylık hamile Kösem'in durumunun ağırlaşması üzerine kız olduğu öğrenilen bebeği sezaryenle alındı.

Tedavisine devam edilen Kösem, bebeğini dünyaya getirdikten 9 gün sonra hayatını kaybetti.

3 yaşında oğlu olan Kösem'in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kösem'in "İpek" adı verilen bebeği ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Araştırma, Rize, Güncel, Haber

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