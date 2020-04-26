Rize'de Kovid-19'la mücadelede görevli doktora arkadaşlarından doğum günü sürprizi
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Ayla Yıldız, Rize, Güncel, Haber

Rize'de Kovid-19'la mücadelede görevli doktora arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görevli doktora arkadaşları sürpriz doğum günü yaptı.

26.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:34
Rize'de Kovid-19'la mücadelede görevli doktora arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görevli doktora arkadaşları sürpriz doğum günü yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Ayhan Kanat'ın doğum gününü kutlamak isteyen arkadaşları Ayla Yıldız ve Mine Özbey ilginç bir yola başvurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kanat'ın Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki ikametine gidemeyen Yıldız ve Özbey, kiraladıkları evlere eşya taşımada kullanılan yük asansörünün kasasını balonlarla doldurdu.

Ayla Yıldız ve Mine Özbey, 55 yaşına giren arkadaşları için aldıkları doğum günü pastasını, üzerinde maytap yakarak yük asansörüne yerleştirdi.

Daha sonra iş makinesi operatörü, pastayı Ayhan Kanat'ın yaşadığı apartmanın 3'üncü katına çıkardı.

Ailesiyle birlikte balkona çıkan Kanat, sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çevredekiler de yapılan sürprizi ilgiyle izledi.

Yıldız ve Özbey, karantina günlerinde hayatı pahasına mesleğini icra eden dostları Doç. Dr. Ayhan Kanat'a, bu özel gününde unutamayacağı bir doğum günü kutlaması düzenlediklerini belirterek, "Her şey gönlünce olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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