Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye 226 bin 950 lira ceza
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Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye 226 bin 950 lira ceza

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye 226 bin 950 lira ceza
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 90 kişiye toplam 226 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 90 kişiye toplam 226 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 23-30 Mayıs'ta uygulanan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 4 kişiye 10 bin 350, karantina kurallarına uymayan1 kişiye 3 bin 150, sokak kısıtlamasına uymayan 85 kişiye ise 213 bin 450 lira idari ceza uygulandığı, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 5 kişinin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 90 kişiye 226 bin 950 lira ceza - Haberler
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