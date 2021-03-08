Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 495 kişiye 1 milyon 53 bin 450 lira idari ceza verildi

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetlemelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 495 kişiye toplam 1 milyon 53 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetlemelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 495 kişiye toplam 1 milyon 53 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 1-8 Mart arasında uygulanan denetimlerde, Kovid-19 önlemlerine uymayan işletme sahipleri ile maske, sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina kurallarını ihlal eden 495 kişiye toplam 1 milyon 53 bin 450 lira ceza kesildi.

Açıklamada, salgın riskinin azaltılması için vatandaşların kurallara uyması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı