Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 331 kişiye 828 bin 84 lira ceza
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Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 331 kişiye 828 bin 84 lira ceza

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 331 kişiye 828 bin 84 lira ceza
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 331 kişiye toplam 828 bin 84 lira para cezası uygulandı.

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 331 kişiye toplam 828 bin 84 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 19-26 Nisan'da uygulanan denetimlerde, bir işletme sahibine 900 lira, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 73 kişiye 97 bin 200, karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 6 bin 619, sokak kısıtlamasına uymayan 255 kişiye ise 723 bin 365 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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