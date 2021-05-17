Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 194 kişiye 318 bin 500 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 194 kişiye 318 bin 500 lira ceza

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 194 kişiye 318 bin 500 lira ceza
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 194 kişiye toplam 318 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Rize'de son bir haftada yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 194 kişiye toplam 318 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 10-16 Mayıs'ta uygulanan denetimlerde, 12 işletme sahibine 24 bin 300, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 22 kişiye 19 bin 800, karantina kurallarına uymayan1 kişiye 3 bin 150, sokak kısıtlamasına uymayan 171 kişiye ise 271 bin 250 lira idari ceza uygulandığı, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 kişinin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Son dakika haberleri! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Sergey Lavrov Ekrem İmamoğlu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 194 kişiye 318 bin 500 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 15:29:19. #1.16#

title