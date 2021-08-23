Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira ceza uygulandı
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Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira ceza uygulandı

Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası uygulandı.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 150 ekip ve 441 personel tarafından 16-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 969 iş yeri ile 2 bin 962 kişinin kontrol edildiği ve 321 kişinin uyarıldığı ve karantina kurallarına uymayan 15 kişiye 45 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kentte, izolasyon şartlarını ihlal ettiği tespit edilen 24 kişinin de ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirli otellerde karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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