Rize'de Kovid-19 kurallarına uymayan 122 kişiye 276 bin 300 lira idari ceza verildi

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 122 kişiye toplam 276 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Rize'de son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 122 kişiye toplam 276 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde ilgili tüm kurumlar tarafından görevlendirilen denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 4-11 Nisan tarihleri arasında uygulanan denetimlerde, 1 işletmeye 3 bin 150, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 28 kişiye 25 bin 200, karantina kurallarına uymayan 6 kişiye 18 bin 900, sokak kısıtlamasına uymayan 87 kişiye ise 229 bin 50 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal