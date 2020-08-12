Rize'de Kovid-19 kurallarına uyan ayakkabı boyacısı ödüllendirildi Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu tespit edilen ayakkabı boyacısı ödüllendirildi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyduğu tespit edilen ayakkabı boyacısı ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kurallara özen gösteren işletmelere Rize Valiliğince "Bu iş yeri Kovid-19 salgın tedbirlerine uymaktadır." yazılı belge verilmesi kararlaştırıldı.

Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve Vali Yardımcısı Bayram Sağır'ın katılımıyla, gezdiği iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali Çeber, denetimler sırasında Cumhuriyet Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Resul Akkemik'e belge ve çeşitli hediyeler verdi.

Denetimlerde işletmeciler, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Çeber, sosyal mesafenin korunmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vali Çeber, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere, koronavirüs denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Birkaç uygulama başlattıklarını belirten Çeber, "Bundan sonra örnek teşkil eden ve pandemi kurallarına uyduğunu değerlendirdiğimiz birkaç iş yerimize Kovid-19 kurallarına uygun çalıştığına dair ibaremizi asacağız ve kendilerine teşekkür edeceğiz." dedi.

Çeber, salgın sürecinin bitmediğine, mücadelenin devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşın sorumluluğu çok çok daha fazla. Her şeyin normalleştirildiği bu süreçte vatandaşlarımızın maske, hijyen ve mesafe kurallarına çok daha hassas olması lazım. Son günlerde kıpırdanış gösteren vaka sayılarımızda tekrar ciddi inişleri yakalayabilelim. Hiç arzu etmediğimiz ciddi sayılarda maske, iş yeri cezaları ve kapatma cezalarını da uygulamak zorunda kaldık. Devlet olmanın gereğidir. İcap ettiği zaman onları uygulamaktan da hiç çekinmeyeceğiz. Bizim isteğimiz herkesin bu kurallara uyması."

Vali Çeber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hafta sonu Rize'de ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA