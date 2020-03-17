Rize'de koruma altındaki kuşları evinde besleyen kişiye 47,3 bin lira ceza Rize'nin Fındıklı ilçesinde, koruma altındaki kuşları evinde besleyen kişiye toplam 47 bin 347 lira ceza verildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, koruma altındaki kuşları evinde besleyen kişiye toplam 47 bin 347 lira ceza verildi.



Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili kurumlardan izin almadan ve belgeleri olmadan doğada bulunan göçmen kuşları tuzak, kapan, ses cihazı ve benzeri malzemeler kullanarak yakalayıp besleyen S.S'nin evinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, çeşitli cinslerden 61 nesli tükenmekte olan kuş bulundu. Koruma altındaki kuşlara doğaya salınmak üzere el konuldu.

S.S'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce toplam 47 bin 347 lira idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Kaynak: AA