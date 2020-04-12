Rize'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Yaklaşık 10 gün önce Kaçkar Devlet Hastanesine Kovid-19 belirtileriyle müracaat eden Eyüp (66) ve eşi Hanife Bayraktar'ın (63) testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine pandemi servisinde ayrı odalarda tedavi altına alınan çift, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Tedavilerinin ardından ilk kez karşılaşan Bayraktar çifti, birbirine sarıldı.

Bunun üzerine Eyüp Bayraktar'ın, "Ben 'Sarılmayalım' dedim ama hanım dayanamadı." sözleri gülüşmelere neden oldu.

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar ise "Hepinizin emeği üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA