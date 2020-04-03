Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA