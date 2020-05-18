Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
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Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar arasında yer alan 'Sosyal mesafe kuralı', 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 'Sokağa çıkma yasağı' ve 'Maske takma' kurallarına uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye ceza işlemi uygulandı.

Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
18.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:18

Rize'de Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar arasında yer alan 'Sosyal mesafe kuralı', 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 'Sokağa çıkma yasağı' ve 'Maske takma' kurallarına uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye ceza işlemi uygulandı.

Rize'de genelinde Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında jandarma ve polis bölgelerinde tüm denetimler ara vermeden sürdürülüyor. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerin ana caddelerinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlar tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Bugüne kadar sosyal mesafe ve maske takma zorunluğuna uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye para cezası uygulandığını dile getiren Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Verilen kararlara uygun hareket etmeyenler öncelikle uyarılıyor sonrasında cezai işlem yapılıyor. Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye, 20 yaş altı 135 kişiye ve sosyal mesafeye uymayan 344 kişiye toplamda 649 vatandaşımıza bugüne kadar işlem yapmak zorunda kaldık. Bunun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına muhalefet etmekten 41 işletmeye de işlem uyguladık' dedi.

Genelde sosyal mesafeye uyma kuralı ihlal edildiğini belirten Gökduman, "65 yaş üstü evde sıkılan vatandaşlarında dışarı çıktığı ihbarları geliyor. Bu kişileri de uyararak kendi aracımız ile evlerine bırakıyoruz. Biz bu konuda denetimlerimizi sürekli sürdürüyoruz. Gerekli hallede iste cezai işlemlere başvuruyoruz. Genel olarak Rize'de kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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