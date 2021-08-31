Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 63 bin 638 lira para cezası uygulandı
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Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 63 bin 638 lira para cezası uygulandı

Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 63 bin 638 lira para cezası uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

22 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen denetimlerde karantina kurallarına uymayan 34 kişi belirlenen otellerde izolasyona alınırken, 15 kişiye ise toplamda 63 bin 638 lira para cezası uygulandı.

22 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen denetimlerde karantina kurallarına uymayan 34 kişi belirlenen otellerde izolasyona alınırken, 15 kişiye ise toplamda 63 bin 638 lira para cezası uygulandı.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 531 kişiden oluşan 172 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 22 Ağustos tarihinden 22 Ağustos tarihine kadar yapılan pandemi denetimlerinde denetlenen 4 bin 671 kişiden 481 uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde bin 148 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde kurallara uymadığı tespit edilen 15 kişiye ekipler tarafından toplamda 63 bin 638 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, yine 1 hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid-19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 23 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 63 bin 638 lira para cezası uygulandı - Haberler
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