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Artvin, Rize, Çay, Ekonomi

Rize'de Korana virüs tedbirleri kapsamında çay işgücü toplantısı yapıldı

Korana virüs tedbirleri kapsamında Artvin-Sarp Sınır Kapısının kapatılması üzerine bu yıl Rize'de çayın nasıl toplanacağını belirlemek amacıyla 'Çay İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi Toplantısı' Vali Yardımcısı Abdullah Şen Başkanlığında yapıldı.

18.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:22
Rize'de Korana virüs tedbirleri kapsamında çay işgücü toplantısı yapıldı

Korana virüs tedbirleri kapsamında Artvin-Sarp Sınır Kapısının kapatılması üzerine bu yıl Rize'de çayın nasıl toplanacağını belirlemek amacıyla 'Çay İşgücü Piyasasının Değerlendirilmesi Toplantısı' Vali Yardımcısı Abdullah Şen Başkanlığında yapıldı.


Rize Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Kiraz, İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, İl Göç Müdürü Mürüvet Serap Aydın, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç ve ilçe ziraat odaları başkanları katıldı.


Gerçekleşen toplantının sonunda şu kararlar alındı:


"Corona virüs tedbirleri kapsamında Sarp Gümrük Kapısının belirsiz süreli kapatılması ve ne zaman açılacağının belli olmaması sebebiyle 2020 yılı çay sezonunda çay toplama işine ilişkin işgücü hususunun değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Normalde çay toplama faaliyeti yerel işgücü, müstahsil ve Uluslararası İşgücü Kanunu gereği çalışma izni olan Gürcü işçiler tarafından yürütülmektedir. Sarp sınır kapısının kapatılmasından sonra müstahsillerce Gürcü işçi gelemeyebileceği göz önünde bulundurularak tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığından gelen 21.06.2017 tarih ve E.28631 sayılı yazıda 'Karadeniz bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin illerimizde yapılan çay ve fındık üretiminin çeşitli aşamalarında yoğun olarak mevsimlik tarım işçiliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Özellikle hasat döneminde ürünün zamanında toplanabilmesini teminen ihtiyaç duyulan işgücü kaynaklarımızdan karşılanamadığı hallerde yabancı işgücü istihdamıyla karşılanabileceği değerlendirilmiştir' denilmektedir. Yani esas olan yerli işgücüyle bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Kaynakların ülke içinde kalması, çayda kalitenin bozulmaması ve işsizlikle mücadele açısından da bu yöntem tavsiye edilir. Ayrıca çay müstahsillerinin ve arazi sahiplerinin zorunlu ziraat odası üyelikleri göz önüne alındığında çay toplama hususunda piyasa ekonomisinin gerçekleri ve serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasının doğru fiyat dengesinin oluşması için örgütlü alternatif işgücünün oluşumu ziraat odalarının alternatif ortak tutum sergilemeleri köklü çözüm açısından tavsiye olunur. Tavsiye edilecek çay toplama yevmiyesi ve kilo başı fiyatı çay kampanyası başlangıcında ayrıca belirlenecek olup kamuoyu bilgilendirilecektir. Konu hakkında, Rize Valiliği'nde 16.03.2020 tarihinde saat 11.00'da aşağıda imzası bulunan ilgili kamu kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda; bahse konu hususlar tavsiyeye değer bulunmuştur." - RİZE

Kaynak: İHA

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