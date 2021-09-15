Rize'de köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları kameraya yansıdı - Haberler
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Rize'de köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları kameraya yansıdı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları kameraya yansıdı

Rize'de doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren çift, bu sırada kendilerini kovalayan köpek nedeniyle zor anlar yaşadı.

Rize'de doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren çift, bu sırada kendilerini kovalayan köpek nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karadenizli müzisyen Çağlar ile eşi Beyza Paliç, düğünlerinin hemen ardından doğal güzellikleriyle ünlü Çamlıhemşin ilçesinde açık alanda fotoğraf ve görüntü çektirmek istedi.

Çat Kemer Köprüsü'ne çıkan çift, görüntü alan drone için dans etmeye başladı. Bu sırada drone sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan Beyza Paliç'in kaçtığı anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı'nın drone kamerasına yansıdı.

Beyza Paliç, gazetecilere, düğün anısı olarak kalması için klip çekmek istediklerini söyledi.

Daha da anlamlı olması için eşinin şarkısında dans etmeye karar verdiklerini belirten Paliç, "Köprünün üzerine çıktık, tam dans ederken yandan havlama seslerini duyduk. Eşime ' Köpek var.' dedim, o da 'Devam et.' dedi. Kafamı çevirince kocaman bir köpeğin üstüme doğru koştuğunu gördüm. O an çok korktum." dedi.

Çağlar Paliç ise köpeğin drone nedeniyle hırçınlaştığını ifade ederek, "Benim tek korktuğum eşimin köprüden düşme ihtimaliydi. Dar bir alandı. Adım atmak da zordu. Klip güzel çıksın diye dans ediyorduk. Böyle bir korku yaşadık. Köpek bizi ısırmadı, sadece kovaladı. Bizim de unutamadığınız güzel bir anı oldu. Düğünümüzü yaptık ve mutluyuz." diye konuştu.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

Köpeğin kovaladığı gelin ve damadın zor anları

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