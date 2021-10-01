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Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

RİZE (AA) - Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı, dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve müvekkilinin tahliyesini istedi.

Hakkında "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz da "Mahkemenin uzamasını istemiyorum, tahliyeme karar verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılaması sürüyor - Haberler
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