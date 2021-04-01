Rize'de kızının ölümüne neden olduğu iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize'de 4 yaşındaki kızını bir apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Tanık Duriye Havuz ile sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi.

Hakkında, "Altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz ise ne diyeceğini bilemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal