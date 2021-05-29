Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
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Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor

Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Sağlık

RİZE'de aşı ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşılama çalışmalarını sürdürdü.

RİZE'de aşı ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşılama çalışmalarını sürdürdü. 147 bin 715 doz aşının yapıldığı kentte ekipler, evinde ziyaret ettiği Melahat Ketancı'ya (81) ilk doz aşısını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde de aşı mesailerine devam ediyor. Randevularını alıp hastaneye gelemeyen yaşlı vatandaşları evlerinde aşılayan ekipler, tereddüt yaşayanları da ikna etmeye çalışıyor. Köy ve mahallelere giden ekiplerin yaptığı aşılarla birlikte kentte bugüne kadar toplam 147 bin 715 doz aşı yapıldı. Ekipler, merkeze bağlı Salarha beldesi, Kasarcılar Mahallesi'ne giderek, ailesinin talebi üzerine Melahat Ketancı'ya evinin bahçesinde ilk doz aşısını yaptı.

Melahat Ketancı ekibe teşekkür ederek, "Buraya kadar gelip aşımı yaptılar. Önceden böyle şeyler görmek mümkün müydü? Şu hastalık ortadan kalkar da herkes mutlu huzurlu yaşar" dedi.'GÜNDE 100-150 KİLOMETRE YOL GİDİYORUZ'

Kısıtlama günlerinde de aşı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen sağlık görevlisi Recep Pamuk, "Günlük 100-150 kilometre yol gidiyoruz. Bugün de Melahat Teyzemizin aşısını yaptık. Randevusunu alan vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlardan bu hastalığın yayılmasını önlemek için kurallara uymalarını istiyoruz" diye konuştu.


Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor
Rize'de kısıtlamada aşı mesaisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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