Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü
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Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

Rize'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

19.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:58
Rize'de kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü

'de karı koca, kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ilçesine bağlı Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz'ın (61) kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.

Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA
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