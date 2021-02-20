Rize'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyor
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Rize'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyor

20.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:56
Rize'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında bazı yapıların yıkımı sürüyor

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına karar verilen 168 bağımsız bölümün bulunduğu 5 bloktan oluşan yapıların yıkımı devam ediyor.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına karar verilen 168 bağımsız bölümün bulunduğu 5 bloktan oluşan yapıların yıkımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle Temmuz 2020'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Tophane Mahallesi'nde 117 daire ve 51 iş yerinin yanı sıra 2 de ibadethanenin bulunduğu 2 bin 574 metrekarelik alanda 10 Şubat'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Deniz Sitesi'ndeki bir blokta yıkım kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Bölgedeki yıkım işlemlerinin 15 günde tamamlanması ve ardından saha temizliği yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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