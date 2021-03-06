Kentsel dönüşüm kapsamındaki "Belediye Blokları"nın yıkımı sürüyor
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Kentsel dönüşüm kapsamındaki "Belediye Blokları"nın yıkımı sürüyor

06.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:57

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Belediye Blokları"nın yıkımı devam ediyor.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Belediye Blokları"nın yıkımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda yıkım işleri sürüyor.

Yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemleri alınırken, blokların bulunduğu alan trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların ikinci gününde ekipler yıkımı tamamlanan ilk bloktan hafriyatı kamyonlarla taşırken, inşaatta bulunan demirler ayıklanıyor.

Bölgede bulunan 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutun yıkımının 30 günde tamamlanması, ardından ilk etapta yeraltı otopark çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Kentte 1970'li yıllarda deniz dolgusu üzerine yapılan, şehrin ticaretinin yüzde 30'unun gerçekleştiği ve korozyon nedeniyle tehlike arz eden blokların yıkılmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilecek.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki 'Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki 'Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki 'Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor
Kentsel dönüşüm kapsamındaki 'Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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