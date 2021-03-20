Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor
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Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor

20.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:08
Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike arz ettiği belirlenen Belediye Blokları'nın yıkımına devam edildi.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike arz ettiği belirlenen Belediye Blokları'nın yıkımına devam edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda 5 Mart'ta başlayan yıkımlar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, bir binanın daha yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Yıkımların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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