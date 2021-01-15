Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları
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Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

15.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:42
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk fore kazıklar çakılmaya başlandı.

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk fore kazıklar çakılmaya başlandı.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde şehir merkezinde yapılacak kentsel dönüşüm projesinin çalışma alanı için ilk fore kazıkların çakılmaya başlandığı belirtildi.

Çarşı ve Piriçelebi mahallerinin bir kısmını kapsayan ve riskli alan ilan edilen 23 dönümlük alan üzerinde inşa edilecek kentsel dönüşüm projesi için toplam 510 fore kazık çakılacağı vurgulanan açıklamada, proje alanında başlayan çalışmaya ek olarak yeraltı elektrik akımlarının da kontrol edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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