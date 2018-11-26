Rize'de Kaybolan Down Sendromlu Kişi Aranıyor
Rize'nin İyidere ilçesinde kaybolan down sendromlu 59 yaşındaki Osman Cerrah için arama çalışması başlatıldı.
Rize'nin İyidere ilçesinde kaybolan down sendromlu 59 yaşındaki Osman Cerrah için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarayköy Mahallesi'nde dört gün önce evinden ayrılan Osman Cerrah'dan haber alınamaması üzerine, yakınları durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis, AFAD ve jandarma ekiplerince mahalle civarında arama başlatıldı.
Arama çalışmalarına eğitimli köpekler de eşlik ediyor.