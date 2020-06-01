Rize'de 'Kavurmalı' normalleşme süreci başladı
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Rize'de 'Kavurmalı' normalleşme süreci başladı

Rize'de Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan işletmeler fiziksel mesafeye uygun bir şekilde açılmaya başlayınca Rize kavurması yapan işletmeler de ilgi görmeye başladı.

Rize'de 'Kavurmalı' normalleşme süreci başladı
01.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:08

Rize'de Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan işletmeler fiziksel mesafeye uygun bir şekilde açılmaya başlayınca Rize kavurması yapan işletmeler de ilgi görmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan çay ocağı, pastane ve lokantalar alınan kararla bugün itibariyle fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak yeniden açıldı. İşletme içerisinde fazla masadan dolayı kural ihlali yapmak istemeyen bir çok işletme sahibi ise masa sayısını ve sandalye sayısını azalttı.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra hizmete açılan Rize'nin meşhur kavurmacısı da müşterilerini ağırlamaya başladı. Kavurmayı özlediğini dile getiren müşteriler lokantaya akın etse de, satışlar pandemi sürecinden önceki rakamları aratıyor.

Çamlıhemşin ilçesinden Rize merkeze kavurma yemeye geldi

Liman Lokantası'nda yemek yemeyi özlediğini dile getiren Osman Demirci isimli vatandaş, yasaklar konulup lokantalar kapanmadan önce sürekli Rize şehir merkezine en uzak ilçelerden olan Çamlıhemşin'den kavurma yemeye geldiği lokantaya, yeniden gelebilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi. Demirci "2 aydır evdeyiz, lokantada yemek yemeyi özledik. Birde biz Çamlıhemşin'de yaşıyoruz. Gelmişken hazır lokantalarda açılmış, dedik bir yemek yiyelim. Biz sürekli buraya geliyoruz zaten, buranın sürekli müşterisiyiz. Buranın kavurması meşhurdur. Sürekli kavurma yemeye geliyoruz. Kavurmayı çok özledik" ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda bu tarihlerde kavurma için kapıda kuyruk olduğunu fakat korona virüs nedeni ile atışların azaldığını dile getiren Liman Lokantası işletmecisi İsmail Reyhanoğlu ise "Normalleşme sürecine bana göre tam zamanında başladık. İşletmemiz için gerekli tedbirlerimizi aldık. Geçmişteki iş potansiyelini yakalamak imkansız çünkü turizm yok, Rize'ye seyahat yasağı vardı. Belki Temmuz ayında o kapasiteyi yeniden yakalarız. Kavurma Türkiye'de bir marka haline geldi. Şimdi normal bayram sonrası olsaydı il dışından insanlar gelecekti, kapıda kuyruk olacaktı. Yasak olduğu için o kuyruğu önümüzdeki ay bekliyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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